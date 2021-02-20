دبي .. تركيب حواجز زجاجية بين الطلبة للوقاية من كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قرارا بتركيب حواجز زجاجية بين الطلبة في كل المنشآت التعليمية الموجودة بالإمارة.

وبحسب موقع “الإمارات اليوم” فقد أقرت الهيئة الخطة بالتعاون مع بلدية دبي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية، ضد فيروس كورونا.

وقد أصدرت البلدية ما أسمته “دليل الإرشادات الفنية للحواجز الفاصلة بين الطلبة في المنشآت التعليمية”، والذي حددت فيه مواصفات هذه الحواجز وطريقة تركيبها، مؤكدة أنه نظام سيتم تطبيقه في كل المنشآت التعليمية الموجودة في دبي.

وقد أكد الدليل مجموعة من المواصفات لهذه الحواجز، منها أن تكون شفافة، وغير نفاذة، بمعنى أن تكون مصمتة، وغير قابلة للكسر، وأطرافها غير حادة، وملساء، وذات كثافة منخفضة نسبياً، وسهلة التنظيف.

كما أكد الدليل ضرورة أن تكون المادة المصنوع منها الحواجز، بلاستيكية “بوليكاربونات”، أو زجاجية “بليكسجلاس”.

وعن طريقة تركيبها شدد الدليل على ضرورة أن تكون مثبتة بشكل جيد وآمن، وفي الوقت نفسه سهلة الإزالة والاستبدال، وأن تكون في مكان مناسب لا يعيق الحركة داخل قاعات الدراسة، وتكون في مناطق الجلوس الفردي مثل الفصل، أو الجماعي مثل المعمل.

واشترط كذلك أن تكون المسافة بين كل مقعدين بينهما حاجز 1.5 متر على الأقل من طالب لآخر، مع ضرورة ارتفاعها مترا من سطح مكان الجلوس، وأن تفصل فصلاً تاماً بين الطلبة.

وحدد الدليل أبعاد الحواجز بحيث تكون 219 بوصة، عرضاً وارتفاعاً، ويراوح سمكها بين واحد ملم وستة مليمترات، ويمكن أن تكون منطقة التنفس على شكل فقاعة بنصف قطر 30 سنتيمتراً، بحيث تتجاوز منطقة التنفس بهامش واسع، مع مراعاة أطوال الطلبة.

وقد أكد الدليل كذلك على إجراءات الوقاية داخل قاعات الدراسة، ومنها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات وغيرها.

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