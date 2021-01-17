خريبين يعود إلى الدوري الإماراتي

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(المستقلة) أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع السوري عمر خريبيني، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر. 

وكان خربين، لاعب الظفرة الإماراتي سابقا، صاحب الـ26 عاما، أنهى تعاقده بالتراضي مع الهلال السعودي قبل أيام قليلة.

ونشر الوحدة عبر موقع “تويتر” صور توقيع العقد، وعلق عليها: “مرحبا بالعقيد.. مرحبا بعمر خربين”. 

وتمنت إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير الفريق.

وشهدت مسيرته الكثير من التجارب الاحترافية في الدول العربية، حيث مثل عدة أندية أبرزها الميناء العراقي وبيراميدز المصري بجانب الهلال.

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