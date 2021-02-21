خبير سوداني يفجر مفاجأة حول سد النهضة: ’’مُلك للسودان’’

المستقلة /- كشف الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، أن الأرض التي أنشئ عليها السد الإثيوبي ملك للسودان.

وأجرى برنامج “البعد الآخر” الذي يذاع على قناة “العربية”، حوارا مع المفتي، أكد من خلاله أن السودان منحت إثيوبيا الأرض التي أقيم عليها سد النهضة في العام 1902، بشرط عدم تدشين أديس أبابا أي منشآت مائية على نهر النيل دون موافقة الخرطوم.

وأوضح المفتي أن السودان قد يطالب باستعادة هذه الأرض، خاصة وأن الطرفين، السوداني والإثيوبي، قد اشترطا ذلك بعدم إقامة أي منشآة مائية على نهر النيل دون موافقة السودان.

وناشد عضو الوفد السوداني السابق لمفاوضات سد النهضة، مجلس الأمن الدولي، بضرورة التدخل لإثناء إثيوبيا عن بدأ الملأ الثاني للسد، المقرر في يوليو/تموز المقبل، وإلا سيتفجر الوضع بشكل خارج عن السيطرة.

وأكد أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، أن أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني مهددون بخطر عظيم بسبب سد النهضة.

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