خبير اقتصادي : يجب استثمار نمو الايرادات في اعمار البنى التحتية

المستقلة/- شدد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، على ضرورة استثمار الارتفاع في اسعار النفط بافضل وجه لاعمار البنية التحتية.

وقال علي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان” نمو الايرادات الناتج عن زيادة اسعار النفط يجب ان يتوجه استثماريا لاعمار البنية التحتية المتهالكة في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والجسور وخدمات الكهرباء والماء “.

واضاف ان” اعمار البنية التحتية يجب ان يكون بشكل مخطط ومعد بشكل جيد وليس فقط على الهبات والفزعات والحملات “.

واشار الى ان” فشل الدولة في اعمار البنية التحتية نتج عن فساد بالغ لم يعد للمجتمع قدرة على تحمله مع انتهاء العمر الافتراضي لاغلب المنشات الخدمية العامة،مشددا على ضرورة تاسيس غرفة عمليات للاعمار مدعومة من اعلى المستويات الحكومية بصلاحيات واسعة ومراقبة بشكل محكم للبدء باعمار حقيقي للبلاد”.