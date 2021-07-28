خام البصرة الخفيف يسجل أعلى سعر قياسا لخامات منظمة اوبك

المستقلة/- سجل سعر خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، أعلى سعر بالنسبة للخامات الاخرى في منظمة اوبك بالرغم من تراجعه.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.14 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.49%، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 70.05 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.17%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 75.13 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.54 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.88 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.80 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 73.08 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.23 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم ليصل خام برنت على 73.89 دولاراً، وخام غرب تكساس 71.92 دولاراً للبرميل.

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