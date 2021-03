حل بديل للانضمام إلى ”كلوب هاوس“ دون الحصول على أي دعوات .. تعرف عليها

المستقلة /- حصر تطبيق ”كلوب هاوس“ الشهير العضوية فيه على متلقي الدعوات فقط من أعضاء فعليين، ولكن بما أن لكل عضو دعوتين فقط، فبالتالي يبقى العدد محدوداً.

واقتصر التطبيق حتى الآن على إصدار هواتف ”آيفون“، وكانت الشركة قد أعلنت أن إصدار نسخة التطبيق لنظام ”أندرويد“ سيكون بعد شهرين من الآن.

وقالت تقارير تقنية إن ”كلوب هاوس“ لنظام ”أندرويد“ قد يرى النور مطلع مايو/ أيار المقبل، وسط منافسة شديدة من نظيرتها Twitter Spaces، التي من المتوقع إطلاقها في أبريل/ نيسان.

وذكرت مصادر أن شارك بول ديفيدسون وروهان سيث، المؤسسين المشاركين في ”كلوب هاوس“، أقرا بأن واجهة التطبيق لنظام التشغيل ”أندرويد“ قد تمت معاينتها، ويمكن أن يتم الإطلاق في غضون 4 إلى 6 أسابيع قادمة.

وحتى ذلك الوقت هناك حل بديل للانضمام إلى تطبيق ”كلوب هاوس“ دون الحصول على أي دعوات من أي شخص، وهي كالتالي:

أولاً : للاشتراك في تطبيق ”كلوب هاوس“ دون دعوة من أحد، يجب أن تبحث عن شخص يكون عضوا بالفعل في التطبيق، ثم يخزن كلاكما رقم هاتف الآخر لديه.

ثانياً : يجب تحميل التطبيق على ”آيفون“ والتسجيل فيه واختيار اسم المستخدم المناسب. سيتلقى الشخص الآخر إشعارا لمساعدتك في الانضمام، اطلب منه فقط النقر على خيار (Let them in).

ثالثاً: بمجرد الاشتراك في التطبيق ستحصل على دعوتين يمكنك استخدامهما للسماح لأصدقائك بالانضمام إلى التطبيق.