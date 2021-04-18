 حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة تعقد اجتماعا في بنغازي لأول مرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سيقوم بزيارة مدينة بنغازي قريبا، برفقة كافة الوزراء بحكومة الوحدة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء هناك.

وقال الناطق محمد حمودة: “ستكون هناك زيارات للرئيس ولكافة الوزراء لعدة مدن ليبية أخرى”، مشيرا إلى أن “زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه”.

وأوضح حمودة بأن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كثير من المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن، وأن أي وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة هو غير مرحب به أساسا بالحكومة”.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومنذ توليه السلطة، لم يقم بزيارة رسمية إلى بنغازي برفقة وزراءه، وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الدبيبة عن الزيارة وعقد اجتماع وزراي هناك.

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