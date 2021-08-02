حقيقة زراعة رئة للفنانة دلال عبد العزيز

المستقلة/- منى شعلان/ انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات الأخيرة بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، حيث قرر الفريق الطبي المعالج لها بإجراء عملية زرع رئة ولكن عائلتها رفضت الأمر وفقاً لما تم تداوله.

من جانبه نفي الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، في تصريحات صحفية، أنباء المنتشرة مؤكدا إن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها.

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف مؤخرا عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، بعد شائعة وفاتها التي ترددت خلال الأيام الماضية، موضحًا: “الوضع الصحي صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة”.

وأضاف “رضوان”، في برنامجه “مساء dmc”، المذاع على قناة “dmc” الفضائية: “أرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين، بلاش نجري في نشر خبر الوفاة قبل التيقن 200% مراعاة لظروف أي أسرة عندها تحديات، وتحاول تعدي من عنق الزجاجة ومرحلة صعبة، وبلاش نزود الجرح بجرح تاني”.

وتابع الإعلامي: “من شهر رمضان لم أتحدث عن الموضوع إلا مرتين مرة عشان أطمن الجمهور ومرة أخرى ساعة وفاة حمايا، وهو نجم كبير كل الناس تحدثت عنه، وأنا لا أستغل البرنامج بتاعي في أمور أسرية، وما زلنا نطلب وندعي الله أن يمد يده بالشفاء العاجل”.

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