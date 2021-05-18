حاكم نيويورك: سنلغي أوامر ارتداء الكمامات للحاصلين على لقاح كورونا

المستقلة /- أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية ستنهي أوامر ارتداء الكمامات، للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالكامل، وسنتبني التوصيات الجديدة لـ”مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” (سي دي سي) بدءا من غد، الأربعاء.

وطالب كومو، وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية، الفضائية، “الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأشخاص غير الملقحين، بارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي”.

وقال “إذا تم تطعيمك، فأنت بأمان، لا يجب ارتداء كمامة الوجه ولا ممارسة التباعد الاجتماعي، لكننا سنتبع أيضا إرشادات “سي دي سي” التي بموجبها ستظل مضطرا إلى ارتداء قناع في وسائل النقل العام في مترو الأنفاق، والحافلات، ودور رعاية المسنين، وملاجىء المشردين، والمرافق الإصلاحية، والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية”.

وأشار حاكم نيويورك إلى أن الولاية عليها أن تعود إلى سابق عهدها “ولكن بذكاء”، مضيفا “علينا أن نعيد فتح أبوابنا بعيون حذرة، في الوقت الذي نعود فيه إلى الحياة الطبيعية”.

وتأتي قرارات “كومو”؛ بعد أن دعت 6 مقاطعات في الولاية إلى اعتماد أحدث التوصيات الصادرة عن “سي دي سي”، رغم أنها أثارت جدلا واسعا، ورأى البعض أنها قد تكون “متسرعة”.