حاكم نيويورك: سنلغي أوامر ارتداء الكمامات للحاصلين على لقاح كورونا

المستقلة /- أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية ستنهي أوامر ارتداء الكمامات، للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالكامل، وسنتبني التوصيات الجديدة لـ”مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” (سي دي سي) بدءا من غد، الأربعاء.

وطالب كومو، وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية، الفضائية، “الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأشخاص غير الملقحين، بارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي”.

وقال “إذا تم تطعيمك، فأنت بأمان، لا يجب ارتداء كمامة الوجه ولا ممارسة التباعد الاجتماعي، لكننا سنتبع أيضا إرشادات “سي دي سي” التي بموجبها ستظل مضطرا إلى ارتداء قناع في وسائل النقل العام في مترو الأنفاق، والحافلات، ودور رعاية المسنين، وملاجىء المشردين، والمرافق الإصلاحية، والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية”.

وأشار حاكم نيويورك إلى أن الولاية عليها أن تعود إلى سابق عهدها “ولكن بذكاء”، مضيفا “علينا أن نعيد فتح أبوابنا بعيون حذرة، في الوقت الذي نعود فيه إلى الحياة الطبيعية”.

وتأتي قرارات “كومو”؛ بعد أن دعت 6 مقاطعات في الولاية إلى اعتماد أحدث التوصيات الصادرة عن “سي دي سي”، رغم أنها أثارت جدلا واسعا، ورأى البعض أنها قد تكون “متسرعة”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الشرطة السعودية تلقي القبض على 6 مواطنين بسبب مقطع فيديو

اخبار فلسطين

شاب فلسطيني يفسر سبب استهداف الأبراج السكنية في غزة

اخر الاخبار

ابنة “عمرو دياب” تطرد من المدرسة لـ معاناتها باضطراب نفسي

اخر الاخبار

حاكم نيويورك: سنلغي أوامر ارتداء الكمامات للحاصلين على لقاح كورونا

اخر الاخبار

في الهند.. سيدة تصاب بـ فيروس كورونا تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها

اخر الاخبار

الحالة التي تقل فيها أهمية ارتداء الكمامة

اخر الاخبار

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

اخر الاخبار

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

اخر الاخبار

الجيش الإسرائيلي يقصف مرتفعات لبنانية

اخبار الاردن

الاردن : نتابع اعتقال أردنيين آخرين في إسرائيل

اخر الاخبار

جورج وسوف يحيي حفلاً غنائيا ”لايف” بالسعودية.. فى هذا الموعد

اخر الاخبار

رد فعل غير متوقع من أحمد السقا وأمير كرارة على هجوم مها أحمد

اخر الاخبار

فيديو.. المهرة البحرينية تحدث ضجة بعد رقصها ترحيباً بالزوار السعوديين لبلدها

اخر الاخبار

فيديو.. زين كرزون تبكي وترد على منتقديها بسبب القضية الفلسطينية

رياضية

النصر السعودي يضم نجما برازيليا

رياضية

شتيجن يتلقى صدمة قبل “يورو 2020”

رياضية

وزارة الرياضة تجري تعديلات على ملعب الشعب