تونس تعلن بشرى سارة لمواطنيها بشأن كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت السلطات التونسية عن توصيات رفعتها لجنة مجابهة كورونا في البلاد بشأن الوضع الوبائي بها.

وبحسب موقع “ألترا تونس” فقد أعلنت نصاف بن علية، الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية، عن إجراءات جديدة أقرّتها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، بعد عملية تقييم لتطورات الوضع الوبائي في البلاد.

وأكدت بن علية أن الحكومة وبناء على ما رفعته اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا قد قررت رفع منع التنقل بين الولايات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وقررت الحكومة أيضا، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، تقليص ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا.

كما أكدت كذلك على أن الإجراءات الجديدة ستشمل تأخير توقيت غلق المقاهي والمطاعم إلى الساعة الثامنة مساء مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية.

وشددت على ضرورة وجود تحليل سلبي “بي سي آر” للوافدين إلى تونس برًا أو بحرًا أو جوًا، مؤكدة على ضرورة أن لا يتجاوز 72 ساعة.

وقالت إن الحجر الصحي سيكون في مكان يختاره الوافد لمدة 48 ساعة قبل أن يقوم بتحليل ثان.

وأكدت أن الحكومة قررت أيضا ضرورة تكثيف التحاليل السريعة بصفة عشوائية في مختلف مناطق العبور من وإلى تونس.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية، كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي، اكتشاف إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه: “في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي تم اكتشاف “السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن في تونس”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

برشلونة يتخطى تقاليده الانتخابية

اخبار مصر

فيديو … محمد رمضان والمضيفة يثير الجدل في الطائرة مجددا

اخبار العراق

العراق يسجل 4068 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال يوم واحد

اخبار العراق

العراق : القبض على 322 شخص بينهم دواعش ومطلوبين ومخالفين للحظر

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش

اخبار العراق

أقدم تغريدة بالتاريخ للبيع.. قيمتها 100 ألف دولار

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة ليقترب من الـ70 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

إغلاق طرق رئيسة في بغداد استعدادا لزيارة دينية

اخبار العراق

عراقيون يتدفقون إلى الكاظمية ببغداد رغم منع التجول

اخر الاخبار

مرة أخرى.. لماذا تتزايد إصابات كورونا حاليا في أوروبا؟

الاخبار

باع طفلته بمزاد على فيسبوك.. والشركة تدخلت بعد فوات الأوان

اخر الاخبار

مصر والسودان يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لملء سد النهضة

اخبار العراق

بايدن يعيد النظر في تفويضات القوة العسكرية من بينها ضد العراق

اخر الاخبار

زواج توأم عمره 5 سنوات لشقيقته التوأم.. والسبب “غريب”

اخر الاخبار

بابا الفاتيكان يلتقي زعيم الشيعة العراقي في مدينة النجف المقدسة