تونس: الرئيس سعيد يلوح بالتخطيط لتعليق العمل بالدستور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت صحيفة “الصباح” التونسية، يوم الأحد، بأن هناك اتجاه من قبل الرئيس قيس سعيّد، لتحول وجهة مبادرة الحوار الوطني، والتخطيط لتعليق العمل بالدستورالأيام المقبلة.

وأفادت الصحيفة الحكومية، أن حديث سعيّد عن تصحيح مسار الثورة، يؤكد أنه وضع المنظومة القانونية جانبا، وعوضها بمنظومة شعبية؛ تمهيدا لتعليق العمل بالدستور حيث أن الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، الذي تحدث فيه عن مبادرة لتصحيح مسار الثورة، ”يعني أنه لم يتبن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تهدف لإنقاذ البلاد“.

ورجحت الصحيفة أن ”يقطع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الطريق أمام رئيس الجمهورية، ذلك أن تحويل رئيس الجمهورية قيس سعيد لوجهة مبادرة الحوار قد يدفع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لتوجيهها إلى البرلمان بدلا عن الرئاسة“.

وأفادت تقارير إعلامية أن الهيئة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل، ستجتمع بداية الأسبوع المقبل، لتحديد التغييرات التي اقترح الرئيس التونسي إدخالها على النص الأصلي للمبادرة.

والجدير بالذكر أنه قد أعلن الرئيس التونسي، الأربعاء الماضي، عن تأييده المبادرة التي اقترحها الاتحاد العام للشغل للحوار، وقال إنها ستكون مبادرة لتصحيح مسار الثورة.

فيما تنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تقدم بها منذ شهر، على ”مناقشة اتفاقات تتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يركز الجانب السياسي فيها على مراجعة النظامين السياسي والانتخابي، وتعديل قانون الأحزاب والجمعيات، وإصلاح القضاء، ومراجعة قوانين الحكم المحلي“.

كما تشمل مبادرة الاتحاد ”التطلع إلى تغيير المنوال الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية والتوزيع العادل للثروات“.