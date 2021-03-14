توجيه عاجل من السعودية بعد “فاجعة الرياض”.

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر أمير الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، توجيها عاجلا، بعدما افترست 5 كلاب ضالة مساء الجمعة طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن “الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وجه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة”.

وشدد الأمير السعودي، على ضرورة حصر كافة المواقع، التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.

وكانت صحيفة “سبق” السعودية، أعلنت عن أن “خمسة كلاب ضالة افترست، مساء الجمعة، طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض”.

 

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