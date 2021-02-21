تقرير : 1.3 مليار دولار مساعدات أميركية الى الاردن خلال عام 2021

أكد تقرير أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، الشهر الحالي، أن الأردن سيحصل على مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.3 مليار دولار العام الحالي.

وأشار التقرير الذي تناول تحليل موازنة وزارة الخارجية الأميركية للعام 2021 الى أن الأردن يعد ثالث دولة متلقية للمساعدات الخارجية الأميركية، بعد الكيان الصهيوني ومصر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والأردن كانتا قد وقعتا على مذكرة تفاهم في 14 شباط (فبراير) 2018 التزمت فيها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية ثنائية على مدار فترة خمسة أعوام بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار (FY2018-FY2022) فيما يتم تخصيص مساعدات إضافية كل عام.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه موازنة وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للعام 2021 قد خصصت مساعدات بحجم 760.8 مليون دولار كمساعدات اقتصادية (منها 475 مليون دعم نقدي مباشر للموازنة لتقليل العجز المتوقع)، و500 مليون مساعدات عسكرية، ومساعدات أخرى كمساعدات للتدريب ومكافحة الإرهاب.

وجاء في مبررات الموازنة أن مساعدات 2021 الموجهة للأردن تهدف إلى “دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة والتخفيف من آثار الأزمات الإقليمية، بما في ذلك تدفق اللاجئين من البلدان المجاورة”.

وستقدم الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مساعدات تركز على النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار وتسهيله، وتحفيز الطلب في سوق العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتعزيز الاندماج الاقتصادي.

وستدعم المساعدات البنية التحتية في قطاع الطاقة، من بين أنواع أخرى من البنية التحتية الاقتصادية، لتسهيل التجارة بين الأقاليم والوصول إلى الأسواق. وسيتم استهداف تحفيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة الكفاءة والإنتاجية والاستثمار في الصناعات ذات الإمكانات الأكبر للنمو والتوظيف.

وأشارت الوكالة إلى أن تمويل العام الحالي يستهدف تسريع قدرة الحكومة الأردنية على توفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام مثل المياه والصحة والتعليم، لا سيما في المجتمعات التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين.

كما تستهدف زيادة فرص العمل لكل من الأردنيين ومجتمعات اللاجئين ولمساعدة الأردن في معالجة أزمة المياه وتقليل عائدات المياه المفقودة بسبب السرقة والتسريبات والعدادات غير الدقيقة، ستساعد أموال الحكومة الأردنية على تحسين البنية التحتية لمعالجة المياه والصرف الصحي وتعزيز الحفاظ على المياه من خلال تقنيات محسنة وممارسات أكثر كفاءة لاستهلاك المياه.

وستعمل البرامج على تحسين البنية التحتية التعليمية والأدوات التي تعمل على تحسين بيئات التعلم؛ وزيادة قدرة الإدارة والمعلمين والمجتمعات على الاستجابة لاحتياجات الطلاب؛ والتركيز على تلبية احتياجات الشباب المعرضين للخطر.

ولتعزيز تقديم الخدمات الصحية على الصعيد الوطني والحفاظ على المكاسب الصحية التي تحققت طوال العقود العديدة الماضية، سيمكن تمويل السنة المالية 2021 حكومة الأردن ووزارة الصحة من تعزيز خدمات صحة الأم والطفل.

وسيتصدى لواحد من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه مع تدفق اللاجئين من خلال دعم حساب متعدد المانحين الذي استفاد من تمويل خارجي كبير من مانحين آخرين لتحمل التكاليف الصحية للاجئين. ستكثف المساعدة تركيزها على صحة المجتمع والتغذية وستواصل العمل من خلال الحكومة لتقديم خدمات ولقاحات عالية الجودة.

وإلى جانب النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات، ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز اعتماد الأردن على الذات من خلال المساءلة الديمقراطية والشفافية. وستدعم جهود الأردن لتعزيز سيادة القانون، وتعزيز مساءلة الحكومة أمام المواطنين في العمليات السياسية، وزيادة الشفافية لمكافحة الفساد، ودعم المسؤولين المنتخبين لتمثيل ناخبيهم بشكل أفضل، وتعزيز انتخابات شفافة.

كما ستقدم المساعدة الفنية للبلديات ومجالس المحافظات ومكاتب المحافظين لتحسين تقديم الخدمات المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية.

كما ستشرك الولايات المتحدة مؤسسات المجتمع المدني وقادة المجتمع أثناء دعوتهم للإصلاحات والمشاركة في صنع السياسات والقرار والسعي إلى التخفيف من حدة الصراع في المجتمعات المعرضة للخطر.