تفاصيل إتصال هاتفى بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإسرائيلي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء يوم الجمعة، اتصالا من نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي الذي ثمن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.

وأكد الوزير أشكنازي حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء.

كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة.

وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

وكان رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد في إفريقيا وعضو اتحاد مقاولي مصر، حسن عبد العزيز، قد أكد أن الشركات المصرية جاهزة لإعادة إعمار غزة من اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار.

وعقب 11 يوما من العمليات العسكرية، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 2:00 فجرا بتوقيت فلسطين.

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