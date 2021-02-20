تغريم شخص 5 ملايين واعتقاله لإقامته حفل زفاف في بغداد

المستقلة /… أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال وتغريم شخص أقام حفل زفاف في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت أنها “وبالاشتراك الفرق الصحية قامت بفرض غرامة مالية بقدر ٥ مليون دينار على احد الاشخاص اقام حفل زفاف بمنطقة الحرية في بغداد”.

وأوعزت القيادة “باعتقال صاحب الحفل”.

وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس  دخول العراق في المرحلة الأخطر من وباء كورونا، فيما أشارت إلى حل “فعال” لهزيمة الجائحة.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي إن “العراق دخل في المرحلة الأخطر من الوباء، وان وزارة الصحة أكدت مراراً على أن الوضع العراقي ليس بعيداً عن بقية البلدان التي شهدت انتشار الوباء”.

وأضاف ان “عدم التزام المواطنين سيدفع إلى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات”، مبيناً أن “الحل الأقصر والفعّال هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة”.

وأشار الحلفي إلى أن “السلالة الجديدة من الفيروس لاتختلف كثيراً عن السلالة القديمة، وانه ليس هناك حاجة لحجر المصابين بالسلالة الجديدة عن المصابين بالسلالة القديمة”، موضحا أن “كلا الإصابتين يتم التعامل معهما بنفس البروتوكول والإجراءات الصحية، إضافة إلى أن المختبرات هي نفسها، وان جميع المستلزمات الصحية والوقائية متوفرة لدى الوزارة”.

وفرضت لجنة الصحة والسلامة الوطنية إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها التباعد الاجتماعي وفرض حظر للتجوال ومنع اقامة المآتم والأعراس .(النهاية)

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