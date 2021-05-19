تعيين وزيرة الدفاع  اللبنانية زينة عكر وزيرة للخارجية بدلا من شربل وهيه

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، بدلا من شربل وهبة الذي كان مثار جدل خلال اليومين الماضيين.

وتسلم الرئيس اللبناني عون في قصر بعبدا، في وقت سابق الأربعاء، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال طلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه، بعد تصريحات تسببت في توتر العلاقات مع دول خليجية.

وأثار وهبة عبر تصريحات خلال لقاء تلفزيوني، ردود فعل غاضبة بشكل واسع؛ بعدما لمح لدور خليجي في تمويل تنظيم داعش.

وخلال مداخلة لضيف سعودي، انسحب الوزير وهبة من اللقاء؛ متهما السياسي سلمان الأنصاري بإهانة الرئيس اللبناني، وبينما هم الوزير بالمغادرة، قال إنه لا يسمح لواحد من ”أهل البدو“ بإهانة الرئيس عون.

واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان، وقدمت شكاوى رسمية وسلمتهم مذكرات احتجاج.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية: محدش حس بيكي وبقهرتك ياماما

اخبار مصر

الحكومة المصرية :استمرار غلق المحلات والمولات فى التاسعة مساء حتى نهاية مايو

اخر الاخبار

“سرايا القدس” تستهدف نتيفوت بصاروخ “بدر 3” ورشقة صاروخية كبيرة

اخر الاخبار

“سرايا القدس” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

اخبار مصر

وزارة الطيران المصرية ترد على واقعة ظهور هنا الزاهد داخل قيادة طائرة..صور

اخر الاخبار

إثيوبيا تكشف عن نسبة اكتمال بناء سد النهضة بالتزامن مع تصريحات السيسي عن الأمن

اخر الاخبار

جيش الإحتلال يعلن إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

اخر الاخبار

جيش الإحتلال يعلن إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” يحصد الجائزة الكبرى من مهرجان تورينتو السينمائي الـ69

اخر الاخبار

عاصي الحلاني يطلق “منين اجيب العذر” بالحانه وكلمات حسام عبدالله

اخر الاخبار

زينات : أعتز بالشبه بيني و بين ماغي بوغصن

اخر الاخبار

عملية مشتركة لفصائل المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي

اخر الاخبار

تونس تسرع إجراءات تجريم التطبيع مع إسرائيل

اخر الاخبار

الصين تتهم أمريكا بتهديد السلم العالمي

اخبار فلسطين

المقاومة تحذر تل أبيب: الإنذار الأخير وإلا..

اخر الاخبار

أمريكا تدين تصريحات أردوغان ضد إسرائيل: معادية للسامية

اخر الاخبار

“الإدارة الذاتية” تلغي قراها برفع أسعار المحروقات بعد احتجاجات فى سوريا