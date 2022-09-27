تعيين محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء السعودي

المستقلة/- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء، في إطار إعادة تشكيل المجلس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): “يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.”.

وبحسب بيان رسمي، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وتضمنت الحكومة الجديد 34 وزيرا، بينهم 8 وزراء دولة.