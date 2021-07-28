تعليق جديد من رئيس وزراء لبنان المكلف على تشكيل الحكومة المنتظر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا: “إن شاء الله في حكومة قريبا”.

وأشار ميقاتي إلى أنه أعطى عون اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية و”لمست قبولا من جانبه وأخذت ملاحظاته بعين الاعتبار”، مؤكدا أنه يسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة”.

وأضاف: “إسعَ يا عبدي لأسعى معك، وان شالله يكون في حكومة قريبا”.

من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن “الرئيس عون تابع مع الرئيس المكلف درس موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، وقدم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، واطلع عليها الرئيس عون تمهيدا لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة وسيستكمل البحث بعد ظهر غد”

وميقاتي الذي شغل منصب رئيس الحكومة اللبنانية مرتين في السابق، هو ثالث شخص يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار في منطقة ميناء بيروت في الرابع من أغسطس من العام الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وسوى مناطق واسعة من المدينة بالأرض

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