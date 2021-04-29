تعرف على جدول العراق في كأس العرب 2021

المستقلة/- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مواعيد مباريات منتخب العراق في بطولة كأس العرب 2021، التي تقام في قطر.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب العراق في المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات قطر، والفائز من عمان والصومال، والفائز من الكويت والبحرين.

ويلعب منتخب العراق الجولة الأولى ضد الفائز من عمان والصومال، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في تمام السابعة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب العراق الفائز من لقاء البحرين والكويت، يوم 3 ديسمبر/كانون الأول، في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

ويختتم المنتخب العراقي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قطر يوم 6 من الشهر ذاته، وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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