تعرف على تصنيف العراق في قرعة كأس العرب

المستقلة/- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 بقطر، حيث تواجد المنتخب المصري في التصنيف الثاني.

وتواجد منتخب العراق في التصنيف الثاني لقرعة كأس العرب، إلى جوار كل من السعودية ومصر والإمارات.

ومن المقرر أن يستضيف الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة قرعة البطولة غدا الثلاثاء.

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

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