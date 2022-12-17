تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في قطر

المستقلة / مونديال قطر /- يبحث الجمهور العربي عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022، والتي تعد آخر مواجهات أسود الأطلس في المونديال.

وسيعزف اليوم النشيد الوطني لمنتخب المغرب للمرة السابعة في كأس العالم قطر 2022، وهو الأمر الذي لم يحدث لبلد عربي أو أفريقي منذ انطلاق المونديال قبل 92 عاما.

اليوم سيلعب منتخب المغرب مع نظيره الكرواتي لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب المغربي تعرض للهزيمة في نصف النهائي ضد منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل، بينما خسر منتخب كرواتيا من الأرجنتين بثلاثية دون رد.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في كأس العالم، منذ انطلاق البطولة في عام 1930.

هذه المواجهة بين المغرب وكرواتيا هي الثانية لهما في مونديال قطر، حيث إنهما التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

ستُنقل مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي، وبي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي، وكذلك قنوات الكأس إكسترا 1 و2 إتش دي.

وعلى الإنترنت، يُمكن مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا بث مباشر لحظة بلحظة ودون تقطيع، على تطبيق “تود”، وخدمة “بي إن كونكت “.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد مباراة المغرب وكرواتيا ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت الإمارات، على ملعب خليفة الدولي.