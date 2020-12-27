تعرف على الفوائد الصحية للصبار وعلاجه التهابات الجلد

المستقلة /-الصبار نبات يمكن العثور عليه بسهولة ويستخدم في إدارة نسبة السكر في الدم، والعناية بالبشرة والشعر وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى، وتشتهر الألو فيرا بخصائصها العلاجية لحروق الشمس، وعادة ما تستخدم الألو فيرا في شكل عصير وهلام، ووفقا لتقرير لموقع time now news يتمتع الصبار بالعديد من الفوائد الصحية لأنه غني بالمعادن والفيتامينات والإنزيمات ومضادات الأكسدة والسكريات.

5 فوائد واستخدامات للصبار

إدارة نسبة السكر في الدم: إدراج الصبار في الروتين اليومي يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 في إدارة مستويات السكر في الدم لأنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم في الجسم.

العناية بالبشرة: الصبار غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. يمكن أن يساعدك على حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وترطيب البشرة وتقليل حب الشباب ، ومنع التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أن لديها القدرة على أن تكون فعالة ضد الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد والصدفية.

الإمساك: الصبار له خصائص ترطيب، لذلك ، يمكن أن يساعد في زيادة محتوى الماء في الأمعاء هذا يساعد في محاكاة التمعج ، مما يفسح المجال لمرور سلس للبراز. تساعد خاصية الصبار المضادة للبكتيريا أيضًا في الحفاظ على صحة الأمعاء.

الهضم: توجد العديد من الإنزيمات المعروفة بتعزيز تكسير السكريات في الألو فيرا، هذا يجعل الصبار فعالاً لعملية الهضم، ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من التهيج وعدم الراحة في الأمعاء والمعدة.

العناية بالشعر: الصبار وسيلة رائعة لتغذية شعرك لذا اصنعي قناع الصبار عن طريق إضافة ملعقتين كبيرتين من جل الصبار وملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى كوب من الماء يوضع ويشطف بالماء بعد بضع دقائق سيساعدك هذا على التخلص من الزيوت غير الضرورية في فروة الرأس والاستفادة بشكل كبير إذا كنت تعاني من مشكلة الشعر الدهني.