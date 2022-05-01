تعرفي على فوائد الخميرة للبشرة والجسم

المستقلة /- الخميرة هي نوع من الفطريات، وتتكاثر في ظروف خاصة، ولها عدة استخدامات وخاصة في صنع الخبز والمعجنات، كما أن لها عدة أنواع ومسميات منها مثلاً: خميرة البيرة، الخميرة الفورية، والخميرة الغذائية.

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فوائد الخميرة للجسم:

تعالج الخميرة مرض الأنيميا لاحتوائها على الحديد ومجموعة الفيتامينات بي (B) تقوي أداء الجهاز المناعي، ما يساعد على مكافحة الأمراض. تخفيض مستويات السكر في الدم لمرضى السكري. تقلل من مستويات الكوليسترول بالدم، الأمر الذي يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية. تعمل على تأخير علامات الشيخوخة، مثل ظهور التجاعيد، وخطوط الوجه عند التقدم في السن. ما هي فوائد الخميرة للعناية بالبشرة:

الخميرة تعمل على تقليل دهون البشرة، وبالتالي عدم ظهور البثور الملتهبة والرؤوس السوداء الزعجة. تعزز الخميرة من نعومة البشرة ونضارتها. الخميرة تعمل على شد جلد البشرة، وتحسين تجدد خلايا الجلد، كما أنها تعمل على تأخير ظهور التجاعيد المبكرة على الوجه. تعمل الخميرة على سدّ وملئ فراغات البشرة، وبالتالي فإنها تظهر أكثر شباباً. تعمل الخميرة على التخلص من الجلد الميت. تساعد الخميرة على توحيد لون البشرة، كما أنها تعد العلاج الأمثل لحروق البشرة من الشمس