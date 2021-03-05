تعديل قاعدة لمسة اليد في كرة القدم

المستقلة/- أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” عن تعديل قاعدة لمسة اليد، حيث أعلن أن لمسة اليد غير المتعمدة والتي تتسبب في تسجيل زميل لهدف لن تعتبر خطأ.

وأعلن القرار اليوم الجمعة عقب نقاش كبير حول الأهداف التي يتم إلغاؤها بقسوة.

وذكر للمجلس في بيان :”بما أن تفسير حوادث لمس الكرة لليد لم يكن دائما متسقا بسبب التطبيقات غير الصحيحة للقانون، أكد الأعضاء أن ليس كل كرة تلمس يد/ذراع للاعب تعتبر مخالفة”.

وأضاف :”لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي لقيام زميل بالفريق بتسجيل هدف أو الحصول على فرصة لتسجيل هدف لن يتم اعتبارها مخالفة بعد الآن”.

وذكر واضعو القواعد أن الحكام “يجب أن يستمروا في استخدام حكمهم” على موضع يدي اللاعب وذراعيه عندما تصطدم بهم الكرة.

ويتم العمل بهذه التغييرات بداية من الأول من تموز/يوليو المقبل ولكن أيضا يمكن العمل بها قبل هذا الوقت.

ومهد “إيفاب” الطريق أمام استخدام التبديلات الخمس حتى كأس العالم في قطر 2022، بعدما تم السماح بالتغيريين الإضافيين بسبب ضغط المباريات التي تسبب فيها وباء فيروس كورونا.