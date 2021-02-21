تطبيق كلوب هاوس Clubhouse يحقق قفزات هائلة خلال بضعة ايام

المستقلة /- بعد إثارته ضجة واسعة واستقطابه العديد من المشاهير وأثرياء العالم، بدأت شعبية تطبيق كلوب هاوس Clubhouse تتضاعف بشكل كبير، وحققت قفزات هائلة في بضعة أيام.

وكشفت شركة App Annie للأبحاث أن تطبيق ”كلوب هاوس“ شهد فورة في عمليات التحميل على مستوى العالم، حيث ارتفع عدد تحميلاته من 3.5 مليون مرة فقط في 1 فبراير، إلى 8.1 مليون حتى 16 فبراير، أي أن عدد المستخدمين زاد أكثر من 100٪ خلال 16 يوما فقط.

ووفقا لموقع ”ورلد توداي نيوز“، دفعت هذه الشعبية المتزايدة لكلوب هاوس عمالقة التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك إلى بدء العمل على تطوير ميزات مماثلة.

ورغم أن التطبيق لا يعمل سوى على نظام iOS حتى الآن، فإن ذلك لم يبطئ نمو شعبيته، حيث تشير التقارير إلى أنها باتت واسعة النطاق في المملكة المتحدة وألمانيا واليابان والبرازيل وتركيا.

ويعتقد أن فورة الإقبال على التطبيق قد ترجع إلى أخبار استخدامه من قبل شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ.

ويرجع تميز التطبيق إلى أنه يعتمد بالكامل على الدردشات الصوتية، ويسمح للمستخدمين بالإنشاء والانضمام لغرف تضم أشخاصا آخرين يمكنهم التفاعل مع بعضهم البعض، كما يدعم الخصوصية بقوة، ويمنع تسجيل محادثات المستخدمين.

وترددت أنباء تفيد بأن الشركة تعمل على تطوير نسخة من التطبيق خاصة بأنظمة الأندرويد.

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