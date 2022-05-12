تسجيل أول إصابة بكورونا.. زعيم كوريا الشمالي يتعهد بتطبيق نظام حجر صحي طارىء

المستقلة/- تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، اليوم الخميس، بـ”التغلّب” على جائحة كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحّي “طارئ إلى أقصى درجة”، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله، خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي، إنّ “الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة”.

وأضافت الوكالة أنّ الزعيم “أكّد لنا أنّه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتّع بها الشعب… سنتغلّب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إنّ الإصابة “تتوافق مع” أوميكرون، وهي نسخة متحوّرة من فيروس كورونا تمتاز بقدرتها العالية على التفشّي.

وأمر كيم بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة، داعياً مواطنيه إلى “منع انتشار الفيروس الخبيث عن طريق إغلاق أحيائهم بالكامل في كل المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد”، وفقاً للوكالة.

كما أعلن الزعيم أنّ كلّ الأنشطة الإنتاجية والتجارية سيتم تنظيمها بحيث يتمّ “عزل” كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها بالكامل منذ بداية انتشار الجائحة في 2020. وحتى الخميس، لم تكن بيونغيانغ قد أعلنت عن أي إصابة مؤكدة بكوفيد.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد أجرت كوريا الشمالية 13259 اختباراً لفحص كوفيد في 2020، أتت نتائجها كلّها سلبية.

ويعتقد المراقبون أنّ النظام الصحّي في كوريا الشمالية أضعف من أن يواجه جائحة واسعة النطاق.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

البيت الأبيض يعلق بشدة على استشهاد “شيرين أبو عاقلة”

اخبار العراق

خلال العام الحالي.. سيتم انطلاق المراحل الأولى من خط كهرباء الأردن ـ الرطبة ـ القائم

اخبار العراق

خبير عقاري : مبادرة “داري” يمكن ان تساهم في حل ازمة السكن

اخر الاخبار

بعد فوزه على وولفرهامبتون 5-1.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

ضابط امريكي متقاعد : ادارة بايدن تخطط لإشعال حرب بين الناتو وروسيا

اخر الاخبار

صحيفة : لجنة تحقق مع إيلون ماسك بعد شرائه لأسهم شركة تويتر

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط خلال اسبوع متقلب وبسبب المخاوف من الركود الاقتصادي

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط خلال اسبوع متقلب وبسبب المخاوف من الركود الاقتصادي

اخر الاخبار

تسجيل أول إصابة بكورونا.. زعيم كوريا الشمالي يتعهد بتطبيق نظام حجر صحي طارىء

اخبار العراق

الصيهود يوجه رسالة إلى الحلبوسي يدعوه للاستجابة لمبادرة الإطار التنسيقي

اخبار العراق

الرافدين يوجه فروعه في بغداد و المحافظات بترويج طلبات القروض الاستثمارية

اخبار العراق

الكهرباء تتفق مع قطر على توريد مليون و500 ألف طن من الغاز سنوياً

اخبار السعودية

بشرى سارة للسعوديين

اخر الاخبار

جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تتصدى لمثيري الجدل حول الشهيدة شيرين أبو عاقلة

اخر الاخبار

بيتكوين تواصل النزيف.. التفاصيل

اخر الاخبار

تتخطى آبل.. أرامكو أغلى شركة في العالم

اخر الاخبار

شاهد أهم الكاريكاتير العربي والعالمي المعلق على اغتيال الشهيدة شيرين ابو عاقلة