تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، عن تسجيل  اول إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير عام دائرة صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق  ان الفحوصات المختبرية في مختبرات تخصصية في وزارة الصحة ،أكدت الإصابة.

وأشار العلاق الى ان المريض حاليا في ردهة العزل الخاصة بالحمى النزفية في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي لتلقي العلاج ، تحت إشراف كادر طبي وصحي تخصصي.

ودعا المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الاجراءات الصحية والوقائية التي أُعلن عنها في التعامل مع الحالات المشتبهة ومراجعة أقرب مؤسسة صحية حال ظهور علامات الإصابة.

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