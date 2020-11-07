ترامب يعلن فوزه على بايدن وبفارق كبير

المستقلة /- أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية متفوقا على نظيره المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لقد فزت في هذه الانتخابات.. وبفارق كبير”.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أكد أن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع وصلت بطريقة غير قانونية بعد الساعة الثامنة مساء يوم الانتخابات، ساهمت في تغيير النتائج بولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى التي تتقارب فيها الأصوات مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وزعم ترامب أن مئات الآلاف من الأصوات الانتخابية لم يسمح بمراقبتها بشكل قانوني، مشيرا إلى محاولات لمنع المراقبين من الدخول لمراكز فرز الأصوات.

وشككت حملة ترامب الانتخابية في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في “المجمع الانتخابي” البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.