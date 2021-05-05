ترامب يعلن عن منصة إلكترونية جديدة للتواصل

المستقلة /- أعلن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب موقعا إلكترونيا جديدا ”للتواصل“، لينشر فيه محتوى ”مباشرة من مكتب“ الرئيس السابق، وفق ما قال.

وكان ترامب حُظر من موقع ”تويتر“ كما عُلّقت حساباته في كل من ”فيسبوك“ و“يوتيوب“ بعد أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول في الـ6 من كانون الثاني/ يناير الماضي .

واعتاد ترامب منذ ذلك الحين على إصدار تصريحات عبر بيانات صحفية.

وسينشر الموقع الإلكتروني الجديد من الآن وصاعدا البيانات الجديدة.

وسيتمكن المستخدمون من إبداء الإعجاب بالمنشورات، وكذلك مشاركتها على حسابات ”تويتر“ و“فيسبوك“.

وجاء إطلاق ترامب موقعه الجديد قبل يوم واحد من موعد صدور قرار من مجلس الرقابة في ”فيسبوك“ بشأن حظر ترامب بشكل دائم.

وقال جيسون ميللر، كبير مستشاري ترامب، في وقت سابق، إنه سيتم إطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي. وقال في آذار/ مارس: ”هذه المنصة الجديدة ستكون كبيرة“.

غير أن ميللر غرد الثلاثاء على موقع ”تويتر“ بأن الموقع الجديد لم يكن منصة التواصل الاجتماعي التي كان يروّج لها من قبل.

وقال ”ستكون لدينا معلومات إضافية جديدة عن تلك الواجهة في المستقبل القريب جدا“.

ويذكر أن الموقع الإلكتروني الجديد أنشأته شركة ”كامبين نيوكليس“ Campaign Nucleus، وهي شركة خدمات رقمية أنشأها براد بارسكالي، مدير حملة ترامب الانتخابية السابق.

ونُشرت على الموقع الجديد منشورات عدة كررت الادعاءات بأن الانتخابات الرئاسية العام الماضي كانت مزورة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الرقابة في فيسبوك، اليوم الأربعاء الساعة الـ14:00 بتوقيت غرينتش، قراره بشأن ما إذا كان سيُحظر على ترامب بشكل دائم استخدام المنصة.

وإذا سُمح له بالعودة إلى الموقع، فسيكون أمام فيسبوك سبعة أيام لإعادة تنشيط حسابه.

وقال موقع ”يوتيوب“ إنه سيعيد تنشيط حساب ترامب عندما يقل خطر ”عنف العالم الحقيقي“.

أما موقع ”تويتر“، حيث كان لترامب 88 مليون متابع، فحسابه محظور بشكل دائم.

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