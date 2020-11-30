ترامب يتمنى الشفاء العاجل لبايدن

المستقلة /-دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر تغريدة نشرها، مساء الأحد، للرئيس المنتخب، جو بايدن، بـ “الشفاء العاجل”، عقب إعلان إصابة الأخير بكسر بسيط.

وأرفق ترامب في تغريدته مقطع فيديو أظهر بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوصات “من باب الحذر الشديد”، وفقا لما نقله مكتبه.

وتعرض بايدن للإصابة، السبت، عندما انزلق خلال لعبه مع كلبه، ونقل مكتبه بأن كاحله تعرض لالتواء في انتظار المزيد من التشخيص.

وأوصى طبيب بايدن، كيفين أوكونور، الرئيس المنتخب بارتداء حذاء طبي لأسابيع، بعد أن أظهرت صور أشعة إصابته بكسر بسيط في قدمه اليمنى.

وأعلن عن وجود الكسر بعد إجراء صورة أكثر تفصيلا، إذ لم تظهر صور الأشعة السينية الأولية أي إصابة تعدت كونه مجرد التواء في الكاحل.

ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستوريّة، في 20 يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة.