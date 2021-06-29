تراجع اسعار الذهب بسبب قوة الدولار الامريكي

المستقلة/- تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في اسبوع سجلته في الجلسة السابقة، متأثرة بقوة الدولار والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ونزل الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1776.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 يونيو/ حزيران عند 1770.36 دولاراً يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1776.20 دولار امريكي.

وكان الدولار يحوم دون أعلى مستوى في شهرين مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.05 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2672 دولارًا ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1086.50 دولارًا.

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