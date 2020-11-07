تراجع أسعار النفط دون 40 دولار للبرميل

المستقلة/../تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم السبت، دون مستوى 40 دولار للبرميل، في انتظار الفائز من انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية وخوفا من تراجع الطلب مع عودة الدول الأوربية للإغلاق الصحي بسبب فيروس كورونا.

و تراجع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنحو 3.6% أو 1.48 دولار إلى 39.45 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 4٪.

كما هبط سعر عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 4.3% ما يعادل 1.65 دولار ليغلق عند 37.14 دولار للبرميل، لكنه صعد 3.8% في الأسبوع الجاري.

ويمثل فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية كما تشير معظم النتائج ، إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط خاصة إذا أعاد الاتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي، مما قد يخلق فائض في سوق النفط يتجاوز مليون برميل يوميا.