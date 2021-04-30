تدهور الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بـ كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

كما تمر زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بأزمة صحية حادة، نظراً لتداعيات كورونا إذ تعاني من صعوبة في التنفس لذا فإنها تخضع حاليا لجلسات أكسجين، ولم تستقر حالتها الصحية حتى الآن.

حيث تم نقل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز إلى المستشفى اليوم لتلقي العلاج اللازم بعد إيجابية المسحة الثانية.

على جانب آخر تعافت النجمة دنيا سمير غانم من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق على النجم حسن الرداد الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.

يذكر أن دلال عبد العزيز تشارك في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي يعرض على قناة “MBC” وحقق نجاحاُ كبيراً وحصد المراكز الأولى في تريند موقع “تويتر”، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.