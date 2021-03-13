تخارج 1.8 مليار دولار من استثمارات الذهب

المستقلة/- تدافع المستثمرين لشراء الأسهم، بينما سحبوا المال من الذهب والسندات في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس. ويكشف تقرير التدفقات الأسبوعية لبنك أوف أميركا، أن المستثمرين وضعوا 31.5 مليار دولار في الأسهم.

بينما سحبوا 1.8 مليار دولار من الذهب و15.4 مليار دولار من السندات.

وارتفعت عوائد السندات بقوة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف حيال التضخم، بينما بيعت أسهم التكنولوجيا المرتفعة، إذ تحول المستثمرون إلى أسهم القيمة الأقل ثمنا.

كما قال بنك أوف أميركا إن الحكومة الأمريكية ستنفق 879 مليون دولار كل ساعة في 2021 مما سيتمخض عن ارتفاع في عوائد السندات أو انخفاض في الدولار “لتمويل الفائض المالي”.

وستتسبب خدمة الدين الأمريكي في ارتفاع التقلبات حين يتزامن صعود العوائد مع انخفاض الدولار الأميركي.