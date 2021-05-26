تحذير عاجل من “كهرباء غزة” بشأن القطاعات الحيوية

المستقلة/-أحمد عبدالله/حذرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، من انهيار قطاعات حيوية في غزة كالصحة والمياه بسبب تعطل الخطوط ومنع إدخال الوقود من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت الشركة في بيان إنها تنظر بـ”خطورة بالغة لاستمرار منع حكومة الاحتلال لأعمال صيانة خطوط الكهرباء من داخل الخط الأخضر وعدم السماح لطواقم الكهرباء الإسرائيلية بالوصول لأماكن الأعطال وإصلاحها منذ بداية العدوان بالإضافة إلى إعاقة جهود ومساعي استئناف إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد عبر كرم أبو سالم من خلال المنحة القطرية”.

وأكدت الشركة أن “النقص الشديد في مواد الصيانة لديها لن يمكنها من مواصلة أعمالها في إصلاح واستبدال آلاف الأعطال التي طالت جميع مكونات شبكاتها نتيجة العدوان، وهي بحاجة ماسة للعديد من تلك المواد بشكل عاجل لتتمكن من مواصلة أعمالها”.

وحملت الشركة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية المباشرة عن حياة آلاف المدنيين والمسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية وقطاع الصرف الصحي، حيث أن نسبة التلوث في مياه البحر المتوسط الساحلية بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ نتيجة تصريف آلاف الأمتار المكعبة من المياه العادمة فيه نظرا لتوقف عدد كبير من مضخات المياه العادمة وعدم قدرة أحواض تجميعها على استيعاب كميات إضافية”.

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