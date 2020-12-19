تأجيل محاكمة محمد رمضان بتهمة التصوير مع ممثل إسرائيلي

المستقلة/ – قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة تحدي الشعب المصري، ونشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 2 يناير للمرافعة.

وقالت الدعوى، التي تقدم بها هاني جاد المحامي: “إن الفنان الموقوف، ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين عومير أدام، في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف، وضاربا بذلك شعور المصريين، ومدى كراهيتهم الكيان الصهيوني في تحد سافر غير مسئول، اعتاد عليه الفنان الموقوف، أو نمبر وان، كما يدعي لنفسه، وبخلاف تلك الصورة؛ كان يتعمد بأعماله- التي لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية- إثارة الفتن بين الشعب المصري، سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له، والذي أصبح سرطانا يهدم ما هو باقٍ من أخلاق أو من انتماء للدولة”.

وأضافت الدعوى، أن الفنان الموقوف تناسى أن الكيان الصهيوني هو عدو بلادنا الأول بل الأوحد والعقيدة المرابطة بصدور قلوب أبناء هذه الدولة هذا الكيان المستفحل الذي لا يفعل شىء إلا وقد قتل وسفك دماء المصريين والذي قام بالاستيلاء على أراضى بلادنا، هذا بالإضافة إلى ما قام به من أخذ الشباب له قدوة غير حميدة سواء في مسلسلاته أو أفلامه التي تهدف إلى البلطجة وهدم أخلاق المجتمع ومحو روح التسامح وزرع بين الشباب حب الانتقام والرجولة الزائفة من خلال قتل وضرب وتنكيل المعتدين والقوة المفرطة واستخدام السلاح الناري لقتل خصومه.

كما طالب مقيم الدعوى، بمنع ظهور الفنان الموقوف على القنوات الرسمية للدولة، وكذلك القنوات الفضائية، ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل مصر وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.