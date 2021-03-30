بموصفات عالية.. شاومي الصينية تكشف عن سوارها الذكي Band 6

المستقلة /- كشفت شركة ”شاومي“ الصينية النقاب عن الجيل التالي من السوار الذكي الخاص بالشركة وجهاز عرض ذكي جديد.

يأتي السوار القادم Mi Smart Band 6 بتصميم مستوحى من الهواتف الذكية ويتميز بشاشة بزوايا دائرية مقاس 1.56 بوصة.

وتبلغ دقة الشاشة 152 × 486 بكسل (326 بكسل لكل بوصة) مع نسبة سطوع تصل إلى 450 شمعة في المتر المربع، كما أن الشاشة مغطاة بزجاج متين مزود بطلاء مضاد لبصمات الأصابع.

وتعد الميزة الأكثر أهمية للسوار هو أنه يتضمن تتبع SpO2، حيث يمكن للسوار تتبع مستوى الأكسجين في الدم أثناء التمرين فضلًا عن تتبع جودة التنفس أثناء النوم مع تتبع حركة العين السريعة أيضًا، كما يمكن للجهاز مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويمتلك السوار بطارية LiPo بسعة 125 مللي أمبير في الساعة وهي نفس السعة الموجودة في الجيل السابق والتي تستمر 14 يومًا.

وتشمل الميزات الصحية الأخرى؛ تتبع صحة الإناث ومراقبة الإجهاد مع 30 وضعًا للياقة البدنية، ويأتي السوار بميزة مقاومة الماء مع حزام سيليكون متوفر باللون الأسود والبرتقالي والأصفر والزيتوني واللون العاجي والأزرق.

ومن المقرر أن يتوفر سوار Xiaomi Mi Band في الصين قريبًا مقابل 230 يوان صيني أي حوالي 35 دولارًا للإصدار العادي.

كما كشفت الشركة أيضًا النقاب عن جهاز العرض الذكي Xiaomi Mi 2 Pro والذي يمكنه عرض صورة بحجم 60 بوصة إلى 120 بوصة بحد أقصى للسطوع يبلغ 1300 شمعة في المتر المربع، كما يوفر الجهاز دقة 1080 بكسل وصور HDR10.

ويتم تشغيل جهاز Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro بنظام تشغيل Android TV 9.0 مع تثبيت خدمات نتفليكس وتشغيل التطبيقات من خدمات البث الأخرى.

ويمتلك الجهاز معالج Amlogic T972-H مع مساحة تخزين تبلغ 16 جيجابايت ويمكنه الاتصال بشبكة Wi-Fi 5، وبمجرد الاتصال، يمكن استخدام مساعد Google Assistant للتحكم في الأدوات المنزلية الذكية.

كما يحتوي جهاز العرض على مكبري صوت بقوة 10 وات ويدعم ميزتي Dolby Audio و DTS-HD.

ومن المقرر أن يتوفر Mi Smart Projector 2 Pro قريبًا بسعر 1000 يورو.