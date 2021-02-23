بلومبرج:كلوب هاوس لايحمي خصوصية مستخدميه

المستقلة/- كشفت وكالة أنباء بلومبرج، في تقرير لها اليوم، أن أزمة اختراق تطبيق “كلوب هاوس” لا تزال مستمرة رغم تعهد الشركة المشغلة باتخاذ إجراءات لوقف ذلك.

وقالت المتحدثة باسم تطبيق الدردشة، ريما بهانسي، إن هناك مستخدمًا مجهول الهوية تمكن من بث موجز المحتوى الصوتي لـ”كلوب هاوس” من غرف متعددة إلى موقع ويب خاص عن طريق طرف ثالث، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم تأكيد التطبيق على حظر هذا المستخدم بصفة دائمة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحادث، أكد “مرصد ستانفورد للإنترنت” أن كلوب هاوس لا يمكنه تقديم أي وعود بشأن خصوصية المحادثات الجارية في أي مكان حول العالم.

كما زعم تقرير “ستانفورد” أن كلوب هاوس استعان بشركة “أجورا” التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها لتقديم بنية تحتية خلفية لـ”كلوب هاوس” قد تسهل التعرف على هوية الأشخاص الذين يتحدثون إلى بعضهم.

وعلى الرغم من ذلك، نفت “أجورا” صحة التقرير وشددت على أنها لا تخزن البيانات الوصفية للمستخدمين.