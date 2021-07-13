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بعد 15 عاما.. شاهد “حزب الله” تنشر عملية أسر جنديين إسرائيليين

المستقلة /- نشر “الإعلام الحربي المركزي” التابع لـ”حزب الله” اللبناني مشاهد تعرض للمرة الأولى من عملية أسر الجنديين الإسرائيليين في 12 يوليو 2006.

وقال “الإعلام الحربي” على موقعه إنه “نشر مشاهد جديدة لعملية أسر جنديين إسرائيليين في 12 يوليو 2006 في خلة وردة جنوب لبنان”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على صفحاتهم عبر “تويتر”.

واستمرت الحرب بين “حزب الله” اللبناني والجيش الإسرائيلي التي اندلعت في 12 يوليو 2006 على مدى 33 يوما، اثر اختطاف الحزب للجنديين الإسرائيليين.

وتسببت الحرب المدمرة على جنوب لبنان في العام 2006، بمقتل أكثر من 1200 لبناني معظمهم من المدنيين، و160 إسرائيليا معظمهم من العسكريين.

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