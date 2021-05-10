بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا.. مطالبة باقرار موازنة تكميلية افتراضية

المستقلة /- شدد الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج ، على ضرورة اقرار موازنة تكميلية افتراضية للعام الحالي بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا .

وقال تويج في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، انه ومع ازدياد اسعار البترول الى 69 دولارا وزيادة الايرادات الى 6 مليارات دولار في هذا الشهر واحتمالية حصول فائض نقدي كبير، يجب البت بموازنة تكميلية افتراضية وجعلها ذات طبيعة تنموية منتجة تزيد من نشاط الاعمال في المجتمع العراقي “.

واشار الى “ضرورة تمكين المراة العراقية باعتبارها اكثر من نصف المجتمع وذلك باعداد خطة لتحويل المراة العراقية الى امراة منتجة عبر الصناعة والخياطة وبشكل واسع وان تكون هذه الخطة ضمن الموازنة التكميلية من اجل ابدالها من الاستيرادات للملابس التي تاخذ اكثر من 10 مليار ات دولار سنويا”.

وتابع تويج انه “يجب الاستفادة من ارتفاع اسعار البترول التي تتصاعد الى 70 دولارا في موازنة تكميلة لتشغيل 20 مليون عراقي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

خبير يطالب بوضع اليد على الوحدات الحكومية ذات الاداء المنخفض تحت الوصاية

اخبار العراق

كتلة الصابئة النيابية تعتبر قرار الغاء انتخابات الخارج مصادرة لحقوق المهاجرين

اخبار السعودية

للمرة الاولى.. الخارجية الايرانية تقر بوجود مباحثات مع السعودية

اخبار العراق

عمار الحكيم يطالب بالكشف بشكل عاجل عن مرتكبي جرائم الاغتيالات

اخر الاخبار

عملة إيثريوم الرقمية تقفز الى مستوى قياسي جديد

اخر الاخبار

ماسنجر يحقق 5 مليارات عملية تثبيت على جوجل بلاي

اخر الاخبار

القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة 83 مليون دينار عراقي ببغداد

اخر الاخبار

القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة 83 مليون دينار عراقي ببغداد

اخر الاخبار

استمرار ارتفاع اسعار الذهب بسبب ضعف بيانات الوظائف الامريكية

اخبار العراق

محافظ الانبار يطالب اللجنة العليا بتخفيف اجراءات حظر التجوال في المحافظة

اخر الاخبار

دولة عربية تلغي “العيدية” النقدية عن الأطفال

اخبار العراق

حقوق الإنسان النيابية تدعو الى تجريم عمالة الاطفال في العراق

اخر الاخبار

الدفاع المدني : إخماد حريق ضخم داخل معمل للعصائر شمال شرق بغداد

اخر الاخبار

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى واتساع رقعة الغضب الفلسطيني

اخبار العراق

الهجرة تنفي اتخاذها قرار استقبال العوائل (العراقية) في مخيم الهول السوري

اخر الاخبار

أمريكا تعبر عن قلق عميق إزاء الاشتباكات في القدس

اخبار العراق

الصحة : الوضع الوبائي ما زال خطيرا وأعداد المصابين عالية والمستشفيات مكتظة