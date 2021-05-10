بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا.. مطالبة باقرار موازنة تكميلية افتراضية

المستقلة /- شدد الخبير في الشان الاقتصادي رعد تويج ، على ضرورة اقرار موازنة تكميلية افتراضية للعام الحالي بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا .

وقال تويج في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، انه ومع ازدياد اسعار البترول الى 69 دولارا وزيادة الايرادات الى 6 مليارات دولار في هذا الشهر واحتمالية حصول فائض نقدي كبير، يجب البت بموازنة تكميلية افتراضية وجعلها ذات طبيعة تنموية منتجة تزيد من نشاط الاعمال في المجتمع العراقي “.

واشار الى “ضرورة تمكين المراة العراقية باعتبارها اكثر من نصف المجتمع وذلك باعداد خطة لتحويل المراة العراقية الى امراة منتجة عبر الصناعة والخياطة وبشكل واسع وان تكون هذه الخطة ضمن الموازنة التكميلية من اجل ابدالها من الاستيرادات للملابس التي تاخذ اكثر من 10 مليار ات دولار سنويا”.

وتابع تويج انه “يجب الاستفادة من ارتفاع اسعار البترول التي تتصاعد الى 70 دولارا في موازنة تكميلة لتشغيل 20 مليون عراقي”.