بشرى سارة للجماهير العربية بشأن مباراة “السعودية والأرجنتين” بالمونديال

المستقلة /- يترقب السعوديون والعرب اليوم الثلاثاء مباراة منتخب السعودية مع المنتخب الارجنتيني ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم عند الساعة 13:00، في استاد لوسيل في دولة قطر.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء خبراً سعيداً للجماهير العربية التي تتابع مونديال قطر 2022

وأكدت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن مباراة السعودية والأرجنتين المرتقبة اليوم الثلاثاء سيتم بثها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة