برنامج جديد لمتابعة المشاريع الاستثمارية في العراق

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المستقلة/- أطلقت الحكومة العراقية برنامجاً خاصاً لمتابعة المشاريع الاستثمارية في جميع المحافظات، بالاضافة الى اطلاق مشروع الرقم الوظيفي بدوائر الدولة.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاربعاء: إن”نظام الحوكمة الالكترونية مهماً جداً، خاصة انه يربط عمل الوزارة مع الجهات الاخرى ذات العلاقة”.

وبين ان “وزارة التخطيط كانت من اولى الوزارات التي انخرطت في تطبيق هذا النظام وتفعيلة والاستفادة من مخرجاته، خاصة انه يربط عمل الوزارة مع الجهات الاخرى ذات العلاقة”.

واوضح، “الوزارة اعدت برنامجاً خاصاً يختص بمتابعة المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات، فضلاً عن اطلاقها برنامجاً آخرَ خاصاً بتسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين بامكانه اكمال متطلبات التسجيل من خلال النافذة الالكترونية، الى جانب اطلاق نافذة المركز المتقدم يتعلق بالعقود الحكومية، من خلال طرح الاسئلة بشأن المشاكل التي تواجه الوزارات او الجهات الأخرى، وتأتي الإجابة مباشرة عن طريق النافذة”.

واضاف، ان “نظام الحوكمة الالكترونية حقق اسثمارا في الوقت والجهات والاسراع بانجاز المعاملات”، مشيرا الى اطلاق مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة وهي منصة الكترونية تهدف الى اغلاق منافذ الفساد وتقليل الجهد ومنع الازدواج في الوظيفة، حيث باشرت بتسجيل اكثر من مليوني موظف بعموم الدولة والاجراءات قائمة لاستكمال باقي الموظفين”.

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