بأمر السيسي.. استمرار حالة الطوارىء في مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وافق مجلس النواب المصري، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

وتمت الموافقة على القرار المعلن من الرئيس المصري رقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو.

وقال المستشار حنفي جبالي: “توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة، وهى ثلثا أعضاء مجلس النواب، ولذا أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمد الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر”.

وجاء فى نص قرار رئيس الجمهورية، فى مادته الأولى، أنه تم اتخاذه “نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو”.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة “اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ اراوح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ”.