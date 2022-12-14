اندماج جملتي السعودية وأبيتيتو المصرية وتحولهما إلى شركة نمو

أعلنت شركتا جملتي السعودية وأبيتيتو المصرية، المتخصصتان في التجارة الإلكترونية وبيع البقالة للأفراد والمتاجر، عن اندماجهما معًا والتحول إلى كيان جديدة باسم نمو “NOMU”، لتوحيد جهودهما في توفير منصة تقنية غذائية كبرى لبيع البقالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متخذة من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًا.

وبهذا الاندماج، ستتواجد شركة نمو في المملكة السعودية بفضل جملتي، بالإضافة إلى مصر وتونس والمغرب حيث تعمل أبيتيتو. وتقول الشركة إنها تستطيع خدمة أكثر من 25 مليون شخص في الوقت الحالي وما يزيد عن 100 ألف متجر.

وتعليقًا على الحدث، قال الرئيس التنفيذي السابق لأبيتيتو والحال لنمو، شهاب مختار: “كانتا جملتي وأبيتيتو تنتهجين نفس نموذج العمل لكن يعمل كل منهما على حدة لتغيير طرق عمل سلاسل توريد البقالة. فركز كلاهما على السرعة والمصداقية وتوفير المنتجات بسعر معقول، ما ساعد ببناء سمعة جيدة وخلق قاعدة عملاء تضم العائلات ومتاجر البقالة”.

وأضاف مختار: “سيساعد اندماجنا في الوصول إلى 100 مليون ريال سعودي من الإيرادات وتحقيق الربحية بحلول 2023، بالتزامن مع التطور في جوانب تقنية وتسويقية وأخرى تتعلق بالمشتريات.

من جانبه، قال سلمان عطية، رئيس مجلس إدارة نمو والرئيس التنفيذي السابق لجملتي: “امتلكت الشركتان نفس الرؤية حول تغيير القطاع من خلال الجمع بين التقنيات الذكية والعمليات البسيطة التي تركز على العملاء. ومعًا سنحول سلسلة القيمة من نظام التسوق الشهري إلى سد الاحتياجات أسبوعيًا. والأهم من ذلك أن رحلتنا ستتسارع الآن بفضل امتلاك فريق من المواهب حول العالم جنبًا إلى جنبًا مع مستثمرين داعمين”.

ستعمل نمو على استخدام مركز أبوظبي الدولي المالي لتدشين شركة قابضة لتكون مسؤولية عن عملياتها في مختلف الأسواق لا سيما مع خططها للتوسع إلى باكستان ودول جنوب الصحراء الأفريقية.