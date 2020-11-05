امراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة عند النساء

المستقلة .. وجدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية إن العديد من النساء غير مدركات لعلامات النوبة القلبية والسكتة الدماغية أو خطر الإصابة بأمراض القلب على النساء.

وبينت الدراسة أمراض القلب تعتبر السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة، حيث ترتبط حوالي 1 من كل 5 وفيات بين الإناث بأمراض القلب، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

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وفقًا لمركز السيطرة الامريكي على الأمراض ، فإن النساء السود أكثر عرضة بنسبة 60 في المائة من النساء البيض للإصابة بنوبات قلبية ، “ويرجع ذلك أساسًا إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل التغطية التأمينية السيئة ، ونقص الرعاية الجيدة ، وعدم كفاية المشورة قبل الولادة.”

عندما تصاب النساء بنوبة قلبية ، قد يكون لديهن أعراض مختلفة مقارنة بالرجل. في حين أن الانزعاج في الصدر أمر شائع ، إلا أنهم قد يعانون من أعراض أخرى أقل ارتباطًا بالنوبات القلبية بما في ذلك الدوخة وضيق التنفس أو الغثيان.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى: