الهلال السوداني يتعاقد مع مساعد مورينيو السابق

المستقلة/- أعلن نادي الهلال السوداني، مساء اليوم الخميس، عن التعاقد مع المدرب البرتغالي، إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، الذي عمل كمساعد لجوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وقال الهلال، في بيان، إن التعاقد مع ريكاردو، تم بعد تواصل مستمر ومشاورات مكثفة.

وأضاف أنه تم التوقيع على العقد، اليوم الخميس، وأن ريكاردو سيصل الخرطوم خلال الأسبوع المقبل.
وكشف الهلال أن عقد المدرب وطاقمه المعاون، تم برعاية كاملة من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي.

وكان هشام السوباط، رئيس الهلال، قد قال في تصريح نشرته صفحة النادي الرسمية على “فيسبوك”، أمس الأربعاء: “ترقبوا في الساعات القليلة القادمة أخبارا سعيدة، بخصوص ملف التدريب”.

وتابع: “الأخبار سوف تدخل السرور إلى قلوبكم، وتطمئنكم على مستقبل الدفة الفنية في فريقكم، حيث تم اختيار مدرب معروف، وعمل في أكبر الأندية العالمية”.

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