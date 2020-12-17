الهجرة : سجلت عودة 95 بالمئة من نازحي الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية

المستقلة /- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة 95 بالمئة من نازحي الانبار و70 بالمئة من نازحي تلعفر الى مناطق سكناهم الاصلية.

وقال مدير دائرة شؤون الفروع بوزارة الهجرة علي عباس جهانكير في بيان المستقلة نسخة منة اليوم الخميس، ان “الوزارة سجلت عودة 95 بالمئة من نازحي الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية، ونحو 70 بالمئة من نازحي تلعفر الى محافظة نينوى”.

واضاف جهانكير أن “الوزارة ركزت على أن تكون عودة الاسر طوعية، حيث لايمكن لأي جهة أن تجبرها على العودة قسرا”، مؤكدا “عودة اعداد كبيرة من النازحين الى مناطقهم الاصلية بالمناطق المحررة خلال العام الحالي، بعد اغلاق 18 مخيماً للنازحين ولم يتبق سوى ثلاثة مخيمات في اقليم كردستان يقطنها 6000 نازح”.

وبين جهانكير ان “ملف عودة النازحين طوعياً واجه مشكلات عدة منها عدم توفر الخدمات الأساسية للاسر النازحة الراغبة بالعودة والافتقار لبنى تحتية لسكنهم، لكن تم حل هذه المشكلات بالتنسيق مع الجهات الامنية والحكومات المحلية والمنظمات المحلية والدولية من خلال ترميم دور بعض الاسر، حيث قامت الوزارة بتوزيع 500 كرفان لبعض الاسر النازحة في صلاح الدين والموصل للسكن فيها بشكل مؤقت الى حين الانتهاء من ترميم وبناء بيوتهم، فضلا عن إنجاز دور واطئة الكلفة في المناطق المتضررة كما أخذت الوزارة على عاتقها توفير المعيشة لتلك الأسر من خلال توفير فرص عمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لغرض تدريب ودعم النازحين ممن فقدوا عملهم واعانتهم على فتح مشاريع مدرة للدخل”.