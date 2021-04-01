النيابة العامة المصرية تعلن استمرار حبس 4 متهمين في قضية “فيرمونت”

المستقبلة/-أحمد عبدالله/أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، استمرار حبس 4 متهمين في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق “فيرمونت نايل سيتي” بالقاهرة.

وقالت النيابة في بيان على حسابها بموقع “فيسبوك” إن “محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، وافقت، اليوم الخميس، الموافق الأول من شهر أبريل/ نيسان الجاري قبولَ الاستئناف على قرارات سابقة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في الواقعة، والتقرير مجددا باستمرار حبسهم خمسة وأربعين يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت يوم الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة قدمت استئنافا ضد القرار.

وتعود جذور القضية إلى بلاغ تلقته القوى الأمنية بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي، من المجلس القومي للمرأة، بشأن شكوى قدمتها فتاة تتهم فيها عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.

وفى 24 أغسطس/آب، أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، وذلك بعد إجراء تحقيقات تضمنت سؤال الفتاة، وعدد من الشهود.

ولكن تبين أن عددا من المتهمين هربوا خارج البلاد، فأصدرت النيابة أمرا بملاحقتهم دوليا.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تسلمت مصر، عبر الشرطة الدولية ثلاثة من المتهمين في القضية الشهيرة، كانوا قد هربوا إلى لبنان.

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