النجوم يحتفلون بعيد ميلاد نجم بوليوود شاروخان الـ 55

المستقلة/ منى شعلان/ يحتفل اليوم، الممثل الهندى العالمى شاروخان، بعيد ميلاده الـ55، مع عائلته فقط، بسبب فيروس كورونا، حسبما أعلن فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث هنأ عدد كبير من نجوم بوليوود ، النجم شاروخان بعيد ميلاده لعل أبرزهم النجمة الهندية كارينا كابور ، حيث كتبت عبر حسابها على موقع انستغرام : “عيد ميلاد سعيد لملك بوليوود ، انت أسطورة حية”.

كما نشرت الممثلة الهندية شيلبا شيتي ، صورة تجمعها بنجم بوليوود ، عبر خاصية الاستوري ، بموقع إنستغرام ، وعلقت: “عيد ميلاد سعيد لبطلي الأوّل، سأصلّي دائماً لتحقّق كل مايشتهيه قلبك، لأنك تستحق كل هذا، شاه”.

ومن جانبها وجهت النجم أنوشكا شارما ، رسالة محبة لشاروخان ، عبر موقع انستغرام :” إلى سحرك وذكائك وقلبك الكبير، أتمنى لك عيد ميلاد أسطوري شاروخان”.

كما عبرت النجمة مادهوري ديكسيت ، عن إشيتاقها ورغبتها فى العمل مجدداً مع شاروخان فى عمل سينمائى يجمعهما ، قائلة: عيد ميلاد سعيد سيد خان، أتمنى أن ألتقي بك قريبا، العالم بحاجة إليك”.



يعد شاروخان واحدا من أغنى الممثلين فى العالم، بثروة قدرها 600 مليون دولار ، فهو ممثلا وراقصا ورجل أعمال بارز، لقب بأنه ملك الرومانسية فى بوليوود.

شاروخان متزوج من المنتجة جوري خان و لديهما ثلاث أبناء ، وصرح مؤخرا خلال لقاء تليفزيونى له ، أن ديانيته الإسلام ، حيث قال ” أنا مسلم، وزوجتي هندوسية وأطفالي هنود، في بلادنا، نتحدث عن الهندوس والمسلمين والسيخ والمسيحيين، ولكن الجزء الأفضل فى جيلنا الشاب أنه لا يتحدث عن الديانات، ويؤمن بأن الاختلاف في الأديان لا يحدث أي مشاكل، ولا يعكر من صفو حياتنا”.

قدم شاروخان مئات الأفلام الناجحة والمؤثرة على مدار عقدين من الزمان ، والتى ساهمت فى ووصوله إلى العالمية ، كما استطاع ان يحصد عدد كبير من الجوائز عن اعماله الفنية ، و من ابرز هذه الجوائز : ” Annual Central European Bollywood Awards ” و ” BIG Star Entertainment Awards ” و ” Filmfare Awards ” و ” Mirchi Music Awards “،و غيرهم .