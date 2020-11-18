الموقف الوبائي في الاردن : تسجيل 7933 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طقس الاردن : أجواء معتدلة الحرارة الأربعاء في معظم مناطق المملكة

المستقلة  / -سُجل في الأردن، الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 7933 حالة جديدة.

وتوزّعت اصابات الاربعاء كما يلي:

– (2412) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1893) في محافظة العقبة.

– (998) في محافظة إربد، منها (230) في الرمثا.

– (708) في محافظة جرش.

– (522) في محافظة الزرقاء.

– (379) في محافظة البلقاء.

– (347) في محافظة الكرك.

– (291) في محافظة مأدبا.

– (144) في محافظة معان، منها (70) في البترا.

– (127) في محافظة المفرق.

– (65) في محافظة الطفيلة.

– (47) في محافظة عجلون.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (163,926) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (67,060) حالة.

– سُجّلت (60) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,969) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (248) حالة، فيما غادرت (214) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,134) حالة، منهم (473) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,629) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (94,896) حالة.

– تمّ إجراء (30,792) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,268,734) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (25,8%).

إجراءات أخرى:

– تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

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